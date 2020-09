Saad Eddine El Othmani réagit au meurtre de Adnane (PHOTO)

Le chef de gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a exprimé sa tristesse et son émotion pour le décès de l’enfant Adnane Bouchouf, retrouvé mort et enterré à Tanger après avoir été violé.

« C’est avec une profonde tristesse et peine et une vive émotion que j’ai reçu la nouvelle du décès de l’enfant Adnane Bouchouf, retrouvé enterré à proximité du domicile de ses parents à Tanger », a écrit El Othmani dans un post sur sa page Facebook. Le chef de gouvernement affirme aussi qu’il suivait les nouvelles de son enlèvement avec l’espoir qu’il allait être retrouvé sain et sauf.

« Nous implorons le Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, de l’accueillir dans son paradis et d’accorder à ses parents réconfort et consolation », ajoute-t-il.

L’enfant, porté disparu depuis lundi, a été retrouvé vendredi enterré. La police a interpellé un individu de 24 ans, employé dans la zone industrielle, qui aurait agressé sexuellement le jeune garçon avant de le tuer.

S.Z.