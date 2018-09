Saâd Eddine El Othmani a été reçu à Bamako

Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a été reçu en audience, samedi soir à Bamako, par le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita.

A cette occasion, El Othmani, a réitéré les félicitations du roi Mohammed VI au Président Keita suite à sa réélection à la magistrature suprême du pays.

Il a fait part également de la forte détermination du Royaume pour renforcer davantage les relations fraternelles avec le Mali dans les différents domaines de coopération.

Pour sa part, le Chef d’Etat malien, a exprimé ses vifs remerciements au roi pour l’ensemble des actions entreprises en faveur du Mali, tout en appelant à consolider la coopération bilatérale dans tous les secteurs.

Ont pris part à cette audience côté marocain, les membres de la délégation accompagnant le chef du gouvernement et l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, et du côté malien, Kamissa Camara, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale.