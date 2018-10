Saad Abid donne l’exemple à Casablanca (VIDEO)

“La ville de Casablanca ne sous-traite plus la collecte des déchets à aucune société, donc c’est le rôle des associations et des citoyens d’agir”, a poursuivi celui qui préside l’association BAHRI. Regardez!

“L’objectif est de ramasser le plus de déchets possible sur la plage tout en faisant du sport. 80 bénévoles y prennent part”, a-t-il indiqué au micro de Le Site Info.