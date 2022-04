Rupture du jeûne sur les plages: une pratique de plus en plus prisée par les Marocains

Il est devenu de coutume, pour les citoyens résidant dans certaines villes côtières marocaines, méditerranéennes et atlantiques, de rompre le jeûne du mois sacré de Ramadan, à la plage, en famille ou en compagnie de proches et d’amis.

Cette coutume est devenue ancrée chez de nombreux citoyens, qu’ils soient parmi les amoureux de la mer et du sable des plages ou des amateurs de parties de pêche avant l’appel de la prière d’Al Maghrib, synonyme de rupture du jeûne d’une journée ramadanesque printanière.

Quelques heures avant ce rendez-vous, de nombreuses familles se rendent sur l’une des plages de leur ville ou celle d’une ville proche, avec tout l’équipement nécessaire: transats, chaises et, bien sûr, les plats traditionnels et divers du « ftour » marocain. Après la rupture du jeûne sur la plage, plusieurs familles préfèrent rester sur les lieux jusqu’à une heure tardive de la nuit, avant de regagner leurs domiciles.

Ces familles ont opté avec enthousiasme, certaines depuis des années, pour cette nouvelle habitude, surtout quand le mois de Ramadan coïncide avec le printemps ou avec les belles journées estivales. Et ce pour « casser la routine » de la rupture du jeûne chez soi et également pour des retrouvailles conviviales avec des proches et des amis en plein air à quelques mètres du rivage.

L.A.