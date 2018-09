Rumeurs sur une pénurie des cahiers scolaires: qu’en est-il vraiment?

Suite aux informations publiées par des “perturbateurs” qui veulent “induire en erreur l’opinion publique marocaine”, l’Association des Fabricants de Cahier du Maroc, souhaite apporter les clarifications suivantes:

– Aucune pénurie de cahier scolaire n’a été enregistrée. A ce jour, l’achalandage de tous les points de vente ( Grandes et Moyennes surfaces, librairies, papeteries…) est assuré et les producteurs locaux couvrent le besoin national en cahiers de manière régulière et constante.

– Bien que le cour mondial du papier ait connu une hausse de 40% , passant de 760 Euro en janvier à 1050 Euro par tonne à fin juin 2018, l’impact de cette hausse sur le prix du cahier sur le marché marocain est non significative et est en deçà du prix des intrants.

– Durant le premier semestre 2018, le Maroc a continué à importer les cahiers tunisiens et 5000 tonnes de cahiers tunisiens ont été importés selon les statistiques officielles de l’Office des changes Marocain.

– Il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’instauration de mesures antidumping contre le cahier tunisien par le gouvernement marocain et la hausse constaté sur le prix du cahier et il ne faut en aucun leurrer le consommateur marocain en insinuant le contraire.

“Nous rappelons que l’Association des Fabricants de Cahier du Maroc ne cesse et ne cessera d’œuvrer pour couvrir l’ensemble du besoin national de manière régulière, suffisante et au meilleur prix”, indique enfin l’association.