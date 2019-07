Rumeurs sur la famille royale: Dupond-Moretti fait une mise au point

L’info, diffusée sur le magazine Gala, n’est pas passée inaperçue. Me Dupond-Moretti, avocat de la famille royale, a fait une mise au point suite à une série d’articles diffamatoires.

“Indignés, Mohammed VI et Lalla Salma rappellent, l’un comme l’autre, à la décence. Leur avocat, Me Dupond-Moretti, relaie leur colère et défend leur honneur”, peut-on lire.

Des rumeurs “fermement et formellement démenties” par le roi Mohammed VI et Lalla Salma, “parents de Moulay El Hassan, 16 ans, et Lalla Khadija, 12 ans”. L’avocat ajoute que ce sont de fausses informations à des fins malveillantes, et rappelle qu’il s’agit d’un “acte passible de poursuites pour diffamation”. On apprend que les principaux concernés sont “scandalisés” par ces fausses informations qui émanent de sites étrangers.

Et Dupond-Moretti ne comprend pas qu’un parallèle soit fait avec une autre princesse (Fuite de l’épouse de l’émir de Dubaï). “La comparaison ne repose sur rien d’autre que le fait qu’il s’agit de deux princesses”.

Des médias sans aucune crédibilité avaient en effet relayé des fausses infos indiquant que Lalla Salma était en vacances en Grèce avec un seul de ses enfants, une soi-disant volonté royale pour ne pas qu’elle “s’enfuie”. Gala avait ensuite repris l’intox en citant les médias concernés. Ce qui a provoqué cette mise au point, étant donné la gravité de ces allégations.

Soufiane Laraki