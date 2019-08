Rumeur sur la nationalité canadienne: El Asri se défend

Ali El Asri dément catégoriquement les rumeurs prétendant qu’il essaie de faire obtenir la nationalité canadienne à ses enfants. Le député PJDiste assure qu’il ne s’agit là que de mensonge et d’affabulation.

Dans une déclaration à Le Site info, El Asry affirme: “Je n”ai jamais mis les pieds au Canada, comme je n’ai entrepris aucune démarche pour demander la naturalisation de mes enfants”.

Le parlementaire islamiste a ajouté que ces derniers poursuivent leurs études au Maroc et qu’ils ne se sont jamais rendus à l’étranger, tout en précisant être “fier de sa marocanité et de sa patrie”.

De même que notre interlocuteur explique que sa mission, à la tête du Groupe d’amitié et de coopération parlementaire maroco-canadienne, est “honorifique” et vise le raffermissement des relations entre les deux pays.

Et s’il s’était rendu par deux fois à l’ambassade du Canada, soutient-il, c’était pour faire avancer des démarches concernant deux personnes. Une femme qui veut rejoindre son époux et un jeune ayant l’intention de poursuivre ses études au Canada.

Et c’était sur la demande téléphonique de ces deux personnes, qu’il n’avait jamais rencontrées auparavant, qu’il était allé à l’ambassade canadienne, a conclu le député du parti de la Lampe.

