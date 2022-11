RSE. Quelle synergie entre le privé et le public ?

L’entreprise doit-elle se contenter de remplir son objectif de profitabilité, ou a-t-elle un rôle à jouer pour contribuer au développement sociétal ? La réponse à cette question, qui constitue l’essence-même de la responsabilité sociale et environnementale, réside dans un équilibre nécessaire à trouver entre les actions du secteur privé et les obligations du public.

Nadia Tbeur, qui est en charge du programme Act4Community au sein du groupe OCP, pour sa part, puise sa réponse dans l’expérience du géant national en indiquant que pendant un moment, dans les régions où il opère, « OCP était sollicité pour tout faire (éclairage, voirie…). Ceci suppose un budget conséquent qui vient s’ajouter aux charges opérationnelles du groupe. Par la suite, OCP a jugé bon de laisser les communes remplir leurs missions mais en proposant son aide sur certaines actions qui ne s’inscrivent pas dans les prérogatives légales de ces collectivités ».

D’où la naissance de projets tels que les stations de dessalement initiés dans les régions, « un grand programme structurel mené et réalisé par OCP », a indiqué Tbeur, lors de son intervention à la table ronde « Comment valoriser son impact social et environnemental » organisée dans le cadre du Cercle des ECO, avec la participation du DR Tarik Essaid, président du salon Préventica et Saad Alami, le Secrétaire général d’AXA Services Maroc.