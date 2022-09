Royal Air Maroc: un nouveau look et des projets (VIDEO)

Royal Air Maroc a désormais de nouveaux uniformes. Un «changement de peau» et une nouvelle dynamique pour la compagnie nationale qui n’entend pas s’arrêter là pour séduire ses clients.

«Nous sommes résolument Africains et nous sommes fiers de cet ancrage», a lancé Abdelhamid Addou, directeur général de Royal Air Maroc avant la présentation, jeudi 15 septembre, des nouveaux uniformes de la compagnie. Au siège de la RAM, tout le staff communication était présent.

«Notre marque est influencée par une culture marocaine et africaine. Et cela est visible à travers nos uniformes», poursuit Addou.

«Tout cela est le fruit d’un travail acharné. C’est un projet qui a duré plusieurs années. Il a été dévoilé en interne ce matin aux équipes de la RAM». Après avoir rappelé l’importance d’avoir intégré l’alliance One Word, le DG déclare aux journalistes : «vous avez assisté au changement progressif du design des avions, un design résolument tourné vers ce que représente notre pays aujourd’hui : le dynamisme». Ce projet de nouveaux uniformes, qui a mis du temps à voir le jour et qui a été retardé à cause de la crise du Covid, est désormais une réalité.

«La RAM n’avait pas changé les uniformes de ses équipes depuis une vingtaine d’années», nous confie Addou.

Durant cette conférence de presse marquée par un défilé de présentation de ces nouveaux uniformes, d’autres annonces ont eu lieu, notamment la mise en place de menus différents.

«Il y aura même un menu végétarien pour répondre aux attentes de nos client», explique un responsable de la compagnie.

L’accent a aussi été mis sur le «made in morocco». La RAM, qui proposera aux clients des films marocains, leur concoctera également des produits locaux à bord. Et grande annonce : la semaine prochaine, «nous allons ouvrir notre nouveau salon RAM à Orly. Ce sera un espace vivant que nous avons soigné», indique la compagnie. On pourrait penser que les affaires ont repris pour la Royal Air Maroc, grâce à la saison estivale et surtout avec ces bonnes nouvelles. Mais les choses ne sont pas si simples. La compagnie s’est beaucoup endettée depuis la crise du Covid qui a été très longue. L’activité aérienne à certes repris, mais la dynamique devra se poursuivre avant de recouvrer une meilleure santé financière. Sans parler du prix du carburant qui affecte les budgets de la RAM. Elle doit, dans le même temps, proposer des tarifs attractifs et tenir compte de la concurrence, parfois féroce.

H.B.