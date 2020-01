Royal Air Maroc suspend ses vols vers Pékin

Royal Air Maroc (RAM) a décidé de suspendre temporairement ses vols aller-retour entre Casablanca et Pékin et ce, à compter du vendredi 31 janvier et jusqu’au 29 février 2020.

Cette suspension est due à “la forte baisse de la demande sur les vols Casablanca-Pékin-Casablanca”, indique jeudi la compagnie nationale dans un communiqué.

“Les clients programmés initialement sur cette ligne, au-delà du 31 janvier, seront informés personnellement, grâce aux coordonnées figurant dans leurs dossiers de réservation” (téléphone mobile et/ou adresse e-mail), ajoute la même source, précisant que de nouvelles dates de voyage leur seront proposées, sans frais additionnels.

Pour toute demande d’information, la RAM invite ses clients à contacter les numéros suivants : “Maroc : 089000 0800” et “Numéro International : +212522489797”, poursuit le communiqué.

“Les services de la compagnie, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, sont mobilisés pour fournir à nos clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments causés par cette suspension temporaire des vols vers Pékin”, conclut la RAM.

M.D. (avec MAP)