«Routini Al Yawmi»: Ridouane Erramdani lance un appel au parquet général (PHOTO)

Ridouane Erramdani a exprimé sa colère à cause de cette nouvelle tendance de «Routini Al Yawmi» sur Youtube.

Ces vidéos suggestives et exhibitionnistes ont poussé le journaliste à lancer un appel au parquet général et à son président Mohamed Abdennabaoui afin de sanctionner toutes celles qui publient ce genre de vidéos qui portent atteinte à l’image des Marocaines, selon lui.

«Je viens de voir la vidéo d’une youtubeuse qui apprend à ses abonnés à laver des tapis et à préparer des gâteaux. Visage voilée, cette femme exhibe son corps pour récolter le plus grand nombre de vues. Ces youtubeuses doivent être trainées en justice et le parquet général doit réagir pour mettre fin à ce genre d’écarts. Quelle impudeur !», s’est indigné Erramdani.

A noter que de nombreux internautes ont exprimé leur colère à cause de cette nouvelle tendance et appelé les autorités à intervenir pour interdire ce genre de vidéos.

N.M.