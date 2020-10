Routini Al Yawmi: le ras-le-bol des Marocains

Un groupe de Marocains ont demandé de poursuivre en justice les auteures de ces vidéos tristement célèbres où l’on voit des femmes, portant des vêtements moulants et transparents, exhiber leur corps.

Pour ces Marocains qui ont lancé cet appel sur Facebook, ces femmes, cherchant à récolter le plus grand nombre de vues, n’hésitent pas à se mettre dans des positions osées et impudiques pour filmer des vidéos qu’elles mettent à la disposition de quiconque cherche à se rincer l’œil. « Il faut absolument les poursuivre en justice car non seulement ces vidéos nuisent aux jeunes mais en plus elles donnent une image négative et stéréotypée de la femme marocaine », affirment ces internautes exaspérés.

Les contenus immoraux de ces vidéos devenues virales qui s’apparentent au porno et connues sous le nom de « routini al yawmi (ma routine quotidienne) montrent des femmes, quelques fois très légèrement vêtues, effectuant des tâches ménagères dans des positions équivoques. Les vidéos, souvent décriées par les internautes, n’en récoltent pas moins des nombres record de vues, ce qui permet à leurs auteures de gagner de l’argent.

S.Z.