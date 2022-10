« Routini al yawmi »: le mari de la youtubeuse qui a scandalisé la Toile s’exprime

La youtubeuse, prénommée Fatiha, a osé filmer une vidéo à l’intérieur des toilettes qu’elle a partagée sur sa chaîne. Ce qui n’a pas manqué de susciter un grand scandale médiatique, ainsi qu’une polémique exprimant la colère indignée des internautes sur les réseaux sociaux.

Le mari de la mise en cause, « championne » des honteux « Routini al yawmi » (Ma routine quotidienne), est sorti de son silence, après que de nombreuses voix se sont élevées, demandant l’interpellation de la youtubeuse et sa condamnation pénale.

Dans une déclaration à Le Site info, l’époux de Fatiha a affirmé que « sa femme n’a commis aucun crime pour qu’elle soit ainsi sévèrement critiquée par des Marocains et des artistes ».

Pour lui, a-t-il souligné, la vidéo en question est « normale, puisqu’elle ne porte tort à aucune partie et ne constitue nulle atteinte aux préceptes religieux »(sic). Il a également ajouté: « Par conséquent, le contenu de l’enregistrement vidéo ne mérite pas d’avoir suscité une telle bronca! ».

De leur côté, de nombreux artistes marocains ont un autre son de cloche et ont tenu à exprimer leur indignation et leur profonde désapprobation concernant cette vidéo honteuse de la dénommée « Fatiha, routini al yawmi », demandant sa condamnation et son incarcération pour avoir osé filmé une vidéo de l’intérieur des WC.

M.R.