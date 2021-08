Route d’Oulad Ziane: les taximen sortent de leurs gonds après un accident (VIDEO)

Un grand taxi a renversé un piéton mardi soir sur la route de la gare routière Oulad Ziane, à Casablanca. Blessés, le chauffeur et la victime ont été évacués en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Suite à cet énième accident, plusieurs taximen ont exprimé leur colère à cause de l’absence d’éclairage au niveau de cette route. Dans une déclaration à Le Site info, l’un des chauffeurs a indiqué que l’accident s’est produit à cause de l’obscurité qui y règne, précisant que cette artère à grande circulation est principale au sein de la métropole. «D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un accident aussi terrible s’y produit», s’insurge notre source. Et d’ajouter que les professionnels du secteur ont beau contacter les responsables pour intervenir et réaménager cette artère, en vain.

H.M.