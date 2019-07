Roumanie: une famille égypto-marocaine violemment expulsée d’un avion (VIDEO)

Une vidéo montrant une famille maroco-égyptienne expulsée de force d’un avion reliant Bucarest au Caire a enflammé les réseaux sociaux et a déjà été vue plus de 4 millions de fois.

Le père de famille, entouré de son épouse marocaine et de ses enfants, a été violemment interpellé par la police. En arrière-plan, on peut entendre sa femme et d’autres passagers s’opposer à la façon avec laquelle il a été traité. On peut également voir ses enfants crier de peur.

Le père, qui a été identifié comme étant Hassan Salama, un Égyptien résidant en France, a déclaré que la dispute a éclaté avec une hôtesse de l’air à cause d’un problème de sièges, son épouse étant placée à l’avant de l’avion et son fils à l’arrière. Sa femme aurait également embarqué, munie de son sac à main, ignorant que cela n’était pas autorisé, ce qui a attisé les tensions.

Le fait que la mère change de siège et se soumette aux règles n’a pas calmé la colère de l’hôtesse qui a fait appel aux renforts afin de débarquer la famille. Cette nouvelle provocation a fait réagir le père de famille qui a manifesté sa colère suite au comportement de l’hôtesse. C’est ainsi que l’interpellation a été filmée.

Après cet incident, Salama compte porter plainte contre la compagnie aérienne. Cette affaire pourrait d’ailleurs provoquer une crise diplomatique entre la Roumanie et l’Egypte.

