Rond-point sur les rails du tram: le maire adjoint de Salé s’explique

La photo d’un rond-point installé sur les rails du tramway à Salé, à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc, a provoqué l’ire des internautes. Face à l’indignation de la Toile, le maire adjoint de la ville, Abdellatif Soudou, est à nouveau monté au créneau pour tirer les choses au clair.

“Un rond-point avait été installé à l’intersection entre les boulevards Hassan II et Al Massira sur les rails du tram. J’ai déjà expliqué que ce rond-point a été provisoirement mis en place par la société Tramway Rabat-Salé pour réduire les bouchons au niveau des deux boulevards. Et ce, en attendant la fin des travaux du lancement du tram et l’installation du système de signalisation au niveau des deux boulevards”, a-t-il indiqué.

Et de poursuivre: “Je souligne qu’en tant que responsable des chantiers publics de Salé que le rond-point en question n’a pas été installé ni enlevé par la commune de la ville”. Dont acte!

