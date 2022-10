Rommani: un enfant de 11 ans emporté par la crue, les habitants en colère

La population de la commune de Rommani, province de Khémisset, est bouleversée et encore choquée par les conséquences des inondations inattendues que la région a connues et qui ont causé la mort d’un écolier, emporté par les eaux de l’oued en crue.

Alors que les camarades du défunt ont eu plus de chance et ont pu échapper par miracle à la force et à la furie des eaux, les inondations ont aussi provoqué d’importants dégâts matériels. Quant à l’enfant disparu, il s’agit d’un élève de onze ans qui a été surpris par les inondations et a été emporté par les eaux, alors qu’il était sur le chemin de retour chez lui après avoir quitté son établissement scolaire.

Selon des sources locales, le père de l’enfant a aussitôt alerté les autorités locales qui, à leur tour,ont contacté les éléments de la Protection civile et ceux de la Gendarmerie royale. Malheureusement l’intervention de tous pour sauver l’enfant a été vouée à l’échec et, par conséquent, la famille du petit disparu a alors perdu tout espoir de retrouver son enfant en vie!

Les habitants de la commune se sont aussi mobilisés pendant les opérations de recherche de l’écolier tout le long des deux rives de l’oued qui traverse le centre de Rommani, ont ajouté les mêmes sources. Mais cette intervention n’a pas eu le résultat espéré car rendue difficile par la force des eaux de la crue, entraînant avec elles de la boue et divers détritus.

Et ce n’est que ce jeudi matin, 13 octobre courant, que le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé par sa famille et les autres habitants, à quelques kilomètres de la commune d’El Brachoua. Le corps de la petite victime a été transféré, au milieu de mesures sécuritaires renforcées, au centre de santé de Rommani. Alors que la population a porté des graves accusations à l’encontre du « laxisme » des responsables concernés, qui a contribué de façon indirecte, selon elle, à la triste fin du petit écolier.

M.R.