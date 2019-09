Rome: Hammouchi et Mansouri rencontrent des sécuritaires italiens

Une délégation marocaine composée du Directeur général des Études et de la Documentation (DGED), Mohamed Yassine Mansouri, et du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et Directeur général de la Surveillance du Territoire national, Abdellatif Hammouchi, ont, eu lundi à Rome, des entretiens avec des responsables politiques et sécuritaires italiens de haut niveau, a-t-on appris, mardi, de source diplomatique.

Le Directeur général des Études et de la Documentation et le Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du Territoire national étaient arrivés, dimanche à Rome, et ont quitté la capitale italienne lundi, précise-t-on de même source.