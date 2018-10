Le roi Mohammed VI reçoit Moulay Hafid Elalamy et Carlos Ghosn

Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d’intégration locale de plus de 50% et emploie 85.000 personnes.

En 2007, la SOMACA avait exporté son premier véhicule “Made in Morroco”. Depuis lors, c’est devenu une véritable plateforme d’exportation, puisque plus de 60% de sa production est destinée à l’export.

Avec ce doublement de la production de la SOMACA, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500.000 véhicules par an, dont 340.000 produits à l’usine de Tanger et ce dans le cadre du Programme d’accélération industrielle.

Le roi Mohammed VI a reçu ce jeudi 25 octobre au Palais Royal de Marrakech, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Président directeur général du Groupe Renault, Carlos Ghosn.