ONCF: le roi Mohammed VI donne de hautes instructions après l’accident

En parallèle, 2M vient d’annoncer que l’accident a fait, pour l’instant, six morts et 72 blessés.

Deux trains de l’ONCF sont entrés en collision ce mardi 16 octobre entre Kénitra et Bouknadel, faisant plusieurs morts et blessés. Pour l’instant, aucune information officielle n’a été annoncée.

“LE ROI DONNE SES HAUTES INSTRUCTIONS AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU, QUI SE SONT RENDUS SUR LES LIEUX DE L’ACCIDENT POUR L’EVACUATION DES BLESSES A L’HOPITAL MILITAIRE MOHAMMED V DE RABAT EN VUE DE RECEVOIR LES SOINS NECESSAIRES”.