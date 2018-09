Le roi Mohammed VI a-t-il refusé la démission de Daoudi?

Le ministre des Affaires générales et de la gouvernance Lahcen Daoudi, qui avait participé il y a environ trois mois au sit-in des employés de Centrale Danone appelant à la suspension de la campagne de boycott, n’est plus sous les feux des projecteurs. Après cet incident qui avait créé un tollé sur les réseaux sociaux et au sein du PJD, il avait déposé sa démission qui est restée, jusqu’à présent, sans réponse.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK