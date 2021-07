Rodéos nocturnes à Rabat: plusieurs arrestations à Hay Riad et Yaacoub Mansour

Les éléments de la préfecture de police de Rabat ont interpellé, vendredi soir, 33 individus en flagrant délit de violation de l’Etat d’urgence sanitaire, en conduisant leurs voitures d’une façon spectaculaire et dangereuse qui menace la sécurité des usagers de la route.

Les patrouilles de la police chargée de l’application des mesures l’état d’urgence sanitaire et de l’organisation de la circulation avaient détecté un groupe d’usagers de la route qui conduisaient dangereusement et d’une façon spectaculaire dans certains boulevards de la ville de Rabat, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que les opérations sécuritaires de terrain, qui ont été menées, tard le soir, ont permis l’interpellation des conducteurs concernés au niveau du quartier universitaire Al Irfane, à Hay Riad et à Yaacoub Mansour et la saisie des voitures utilisées dans ces agissements dangereux.

Les conducteurs interpellés ont été placés en garde à vue dans le cadre des enquêtes judiciaires menées par la police judiciaire compétente, alors que les véhicules saisis ont été mis en fourrière à la disposition des enquêtes menées sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)