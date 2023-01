Robert De Niro lance son premier hôtel à Marrakech

C’est au cœur du quartier de l’Hivernage que Robert De Niro, cofondateur de la marque Nobu, lance le Nobu Hotel Marrakech. Situé à quelques minutes du centre névralgique de la ville ocre, là où les souks, les épices, la médina et l’effervescence de la place Djemaa el-Fna viennent à la rencontre de l’esprit résolument asiatique de Nobu.

Classé 5 étoiles, l’hôtel Nobu Marrakech compte 71 suites qui s’ouvrent sur les montagnes de l’Atlas et la Koutoubia. Réparties sur trois étages, elles traduisent fidèlement la philosophie japonaise du Kokoro, signifiant l’harmonie du cœur, de l’esprit et de l’âme.

Le long de sa piscine circulaire, le rooftop offre quant à lui une des plus belles vues de Marrakech. Surplombant les anciens remparts de la Médina, la Koutoubia et les montagnes de l’Atlas, il invite les amateurs de cuisine nipponne à découvrir son nouveau sushi-bar. Pour les petites faims à toute heure, une sélection quotidienne de plats saisonniers et de recettes méditerranéennes sont proposés tout au long de la journée.

Doté d’une entrée extérieure, une terrasse qui accueille un DJ et une autre qui longe la piscine de l’hôtel, le nouveau Nobu Restaurant & Bar propose des plats signatures tels que le Black Cod Miso ou encore le Yellowtail Sashimi au Jalapeño. La carte est enrichie par des recettes composées de saveurs locales, exclusivement créées par le chef Nobu Matsuhisa.

Bien que le style japonisant soit de mise, le Nobu Hotel Marrakech a conservé à travers la splendeur de son bâtiment l’identité singulière qui définit Marrakech. En témoignent les inestimables œuvres d’art qui habillent les murs, la complexité des détails architecturaux et l’ensemble des luminaires faits main.

Enfin, figurant parmi les plus grands spas de la chaîne hôtelière Nobu Hospitality, le Pearl Spa s’étend sur une superficie de 2000 m2. Dans ce temple dédié à la relaxation, les clients peuvent échapper à l’effervescence de la ville ocre. Au programme, une piscine intérieure chauffée, hammams, jacuzzis, bains de vapeur, saunas, une salle de sport superbement équipée, un institut de coiffure et de beauté et une spa suite privative.