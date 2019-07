Rixe à Meknès: le pire a été évité de justesse

Une violente dispute a éclaté, mercredi 24 juillet, entre deux groupes d’individus munis de couteaux et de sabres au quartier d’El Borj, à Meknès, a appris Le Site Info de sources concordantes.

Et d’ajouter les deux groupes se sont affrontés pour une raison indéterminée. Les armes blanches ont été utilisées lors de ce conflit sanguinaire. Ce qui a provoqué la panique parmi les habitants du quartier.

Cette dispute a causé plusieurs blessés. L’état de santé de l’un d’eux est critique et il se trouve actuellement à l’hôpital Mohammed V. Un autre individu a perdu un doigt, à cause de cette violente dispute, sous les regards ahuris des passants.

Par ailleurs, les autorités locales ont ouvert une enquête en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

A.K.A.