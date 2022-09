Risque de marée noire sur les côtes marocaines (PHOTO)

Les autorités de Gibraltar ont tiré la sonnette d’alarme concernant une catastrophe environnementale, suite à la collision de deux cargos.

Les deux navires, l’OS35 et l’Adam LNG, sont entrés en collision en début de semaine. L’OS35, un tanker qui transportait 183 tonnes de fuel lourd, 250 tonnes de diesel et 27 tonnes d’huile de graissage, a vu son contenu fuiter petit à petit. Les autorités de Gibraltar ont indiqué via une série de tweets que le navire se repose à 17 mètres du fond marin.

Les opérations pour contenir la situation sont en cours, afin de minimiser le risque environnemental. Le ministre en Chef de Gibraltar, Fabian Picardo, a indiqué: « Les pompes captent 15 tonnes de carburant par heure. S’il y a 500 tonnes de carburant, nous pensons qu’il faudra environ 50 heures pour tout pomper ».

Antonio Muñoz, porte-parole d’une association espagnole pour la protection de l’environnement, souligne que « 50 heures pour pomper le carburant, c’est presque 3 jours. Avec le vent qui souffle, s’il y a une marée noire, nous allons avoir du pétrole tout le long du littoral ».

Avec les conditions météorologiques que connait le Royaume actuellement, il se pourrait bien qu’une partie du carburant fuité puisse atteindre les côtes marocaines. L’endroit de la collision se situe à quelques kilomètres du Maroc.

A.O.

OS 35 LATE EVENING UPDATE

The situation surrounding OS 35 has remained stable throughout the evening which will allow the pumping out of diesel to continue overnight.

FULL PR: https://t.co/w62Z8BPz6A pic.twitter.com/ocUenG66do

— HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) September 1, 2022