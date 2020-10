Ridouane Erramdani: « Voici ma réponse aux critiques » (VIDEO)

Le Site info a réalisé une interview avec le journaliste Ridouane Erramdani, un confrère, certes mais aussi un journaliste souvent décrit comme une personne polémique.

Le directeur d’informations à la station Med Radio, invité à l’émission « Dayf Khass, a expliqué qu’il préfère n’interagir qu’avec les critiques qui concernent les idées et ignore les remarques faites sur sa personne. Erramdani, qui a fait récemment des sorties tonitruantes à propos des enseignants et qui lui ont valu des réponses acerbes non seulement de la part des les enseignants mais aussi des islamistes, n’a pas caché que les réponses qui s’attaquent à la personne ou contiennent des insultes ou des diffamations le mettent très en colère.

Certaines réponses ne sont pas dignes d’un bon niveau de débat qui doit se limiter au contenu des posts, quels que soient leur degré de violence ou de provocation, a-t-il estimé. Cependant, a-t-il ajouté, « j’essaie de garder mon sang froid et ne pas sortir de mes gonds, même si moi-même je suis une personne très nerveuse ».

S.Z.