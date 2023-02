Ridouane Erramdani tire à boulets rouges sur les influenceurs (PHOTO)

Ridouane Erramdani a clashé les influenceurs marocains qui n’ont pas pris la peine d’assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde des clubs à Tanger. Pourtant plusieurs stars du web n’avaient pas hésité à s’envoler au Qatar pendant la Coupe du monde qui a eu lieu en novembre dernier.

Sur son compte Instagram, le journaliste a écrit : «Certains influenceurs ont effectué de longs voyages pour se rendre au Qatar pendant la Coupe du monde et nous faire des vlogs. Mais ils n’ont pas pensé à aller à Tanger pour la cérémonie d’ouverture du Mondialito. Tanger est-elle plus loin que le Qatar ? Fait-il froid à Tanger et chaud au Qatar ?».

A la fin de son post, Erramdani accuse les influenceurs de chercher les prestations gratuites.

De nombreuses stars du web avaient assisté, en effet, à tous les matchs des Lions de l’Atlas fait la promotion de leurs comptes pendant le tournoi. Leur absence de la cérémonie d’ouverture du Mondialito a également fait réagir la Toile, indiquant que les influenceurs n’ont aucune excuse valable pour ne pas assister à cet événement, d’autant plus qu’il est organisé au Maroc.

H.M.