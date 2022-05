Ridouane Erramdani s’essaie au cinéma (VIDEO)

Ridouane Erramdani fait partie du casting du nouveau long-métrage «Al Ikhwane», prévu dans les salles de cinéma à partir du 11 mai courant.

Sur son compte Instagram, le journaliste a posté l’affiche du film et écrit : «C’est ce que vous vouliez ?».

Cette nouvelle expérience d’Erramdani n’a pas manqué de surprendre les internautes, impatients de découvrir le célèbre journaliste dans la peau d’un acteur. Il y a joue aux côtés de grands noms du cinéma marocain comme Naima Bouhmala, Talis, Said Ouadie et d’autres.

Le comédien Talis, qui a écrit «Al Ikhwane», a confié, par ailleurs, qu’il a passé plus de huit ans à travailler sur ce projet. «Voici le cadeau de l’Aïd. C’est mon premier long-métrage en compagnie de grands artistes et amis. J’ai passé huit longues années à écrire et réécrire ce film. Je remercie tous ceux qui ont permis la concrétisation de ce projet : Mustapha Kaimi, Ayoub Idri et Said Ouadie», avait-il écrit sur son compte Instagram.

Notons que le film est réalisé par Mohamed Amine Al Ahmar.

H.M.