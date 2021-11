Ridouane Erramdani n’a pas été tendre avec « Mi Naïma » (PHOTO)

La polémique sur les propos de la dénommée « Mi Naïma », a interpellé Ridouane Erramdani. Ceci car, la propriétaire de la chaîne YouTube « Mi Naïma Al Badaouia » a osé souhaiter le mal, en l’occurrence le cancer, aux followers qui ont « l’outrecuidance » de ne point apprécier ses vidéos et de les « disliker ».

Via son compte Instagram, le journaliste a vivement réagi à cette affaire avec le commentaire suivant: « L’unique solution qui nous reste avec ces médias sociaux est d’organiser une campagne de vaccination contre le cancer virtuel. Nous n’en avons pas encore fini avec les histoires de chambres à coucher, de toilettes, de menstruation et de ‘ballon’ (celui du ventre, pas de foot) que voilà des insultes, des souhaits de porter préjudice et des bêtises du buzz. Il nous faut donc créer le vaccin « buzzfizer », avec une longue seringue. Et on ose dire que la prison éduque! Mon oeil ».

Par ailleurs, l’artiste Kaoutar Berrani s’est attaquée à son tour à « Mi Naïma », dans une story où elle exprimé avoir été choquée par la youtubeuse qui fait preuve ainsi, selon elle, d’inculture, de manque d’éducation et de cupidité qui l’ont poussée à souhaiter que ses followers aient un cancer. De même qu’elle a demandé à la direction de Youtube d’intervenir et de sévir contre de tels actes, en supprimant des vidéos portant atteinte aux personnes ou de procéder à la suppression pure et simple de chaînes pareilles qui publient ces horreurs.

A noter que le vidéo incriminée de « Mi Naïma » a suscite la grande colère et l’indignation outragée des internautes qui lui ont demandé de présenter ses excuses. Chose qu’elle a catégoriquement refusé, allant même jusqu’à proférer des propos provocateurs: « Plusieurs personnes m’ont demandé de m’excuser, alors là ils rêvent! Je ne présenterai jamais d’excuses à, des chiens errants et enragés! ».

De tels propos insensés ont attisé davantage la colère des internautes qui demandent tous l’intervention immédiate et sévère de la direction de YouTube. D’autres personnes se sont contenté de rappeler cette profonde citation du cru: « Si tu n’as pas honte, fais ce que tu veux! »

Larbi Alaoui

