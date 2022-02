Richesse nationale: la région d’Agadir veut gagner des places

Le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) a déjà tracé les contours d’un nouveau modèle de développement propre à la Région. À la base de cette vision stratégique, Souss-Massa veut gagner deux places sur le podium de la richesse nationale, en passant du 6e au 4e rang en matière de poids économique. En valeur, il s’agit de la génération d’un PIB de l’ordre de 661 MMDH d’ici 25 ans au lieu actuellement de 70,1 MMDH.

Une ambition appuyée par les multiples opportunités de croissance identifiées par le SRAT, qui a déjà tracé les contours d’un nouveau modèle de développement propre à la région. Un modèle qui mobilisera les acteurs régionaux à la traduction des orientations du SRAT en actions concrètes pour atteindre les objectifs tracés dans cette vision stratégique et mettre en œuvre les projets structurants, tout en mobilisant les fonds nécessaires pour financer les projets identifiés avec la mise en place de leur ingénierie institutionnelle. Dans le détail, le SRAT a permis au territoire de définir sa vision de développement à travers de nouvelles orientations stratégiques accompagnées de leurs déclinaisons par domaine et par secteur via des objectifs quantitatifs et un positionnement stratégique de la région par rapport aux principaux secteurs économiques. L’ensemble des orientations ont été traduites en projets structurants en cohérence avec les différentes orientations par les politiques publiques et les grands projets de l’État, notamment ceux liés au plan de relance de l’après-crise de la Covid-19 qui reflètent les aspirations prioritaires des acteurs de cette région.

Un portefeuille de 227 projets structurants

Sur ce dernier point, les projets structurants de la période 2022-2046 porte sur un portefeuille de 227 projets structurants. Nécessitant un montant d’investissement estimatif de l’ordre de 217,45 MMDH, la mise en application du SRAT sur une durée de 25 ans mobilisera annuellement 8,7 MMDH. Ce coût global concerne le concours de l’ensemble des partenaires à la base d’un contrat entre l’État et la Région Souss-Massa. Ils portent sur la mise en œuvre conjointe des infrastructures identifiées et les équipements structurants à réaliser ainsi que les mesures d’accompagnement qui sont nécessaires pour l’exécution des projets structurants du SRAT. Il s’agit de 63 MMDH pour les infrastructures et transport, plus de 50 MMDH pour l’environnement, l’eau et les énergies renouvelables ainsi que 49 MMDH à l’économie, l’attractivité et le développement humain.

A cela s’ajoutent plus de 23 MMDH pour les équipements publics, notamment l’enseignement et la santé, et près de 19 MMDH pour l’aménagement urbain et rural, ainsi que 12 MMDH au patrimoine et la culture. Dans le détail, le programme d’action avec ses projets tracés est régi par des espaces de projets où les problématiques ont été déjà identifiées avec les réponses spécifiques à chaque territoire. Dans le cas de la région Souss-Massa, cinq espaces géographiques ont été proposés, à savoir l’espace du Grand Agadir, l’espace couvrant le littoral, l’espace de projets liés aux plaines, outre des zones montagneuses et présahariennes.

Capter 25% d’IDE et 15% de création des GE

En matière d’investissement, l’objectif est de capter 25% d’investissements directs étrangers (IDE), mais aussi 15% de grandes entreprises installées dans la région. Durant la période 2011-2020, la région a enregistré la création de 48.000 entreprises. Actuellement, le stock d’entreprises de la région est de 127.000 à fin 2020. Ce stock représente 6,8% du tissu entrepreneurial national et donne à la Région le 7° rang. Parmi les objectifs stratégiques et quantitatifs du SRAT à l’horizon 2046 figure l’ambition de créations de 30.000 entreprises et coopératives par an avec un taux d’emploi frôlant 40% et un taux de chômage inférieur à 5% tout en réduisant, à hauteur de 50%, les disparités territoriales. Le STRAT a proposé l’accompagnement de cette stratégie par 94 mesures avec 75 orientations à la fois stratégiques, sectorielles et territoriales. À l’horizon 2046, l’identité stratégique de la région, selon le STRAT, sera basée sur l’agroalimentaire en faisant de la Région le premier pôle de l’agriculture exportable et celui de l’économie solidaire. Parmi les principales identités sur lesquelles sera basée également orientée la Région, figure son ambition d’être classée second pôle des produits agroalimentaires et des énergies renouvelables, et aussi en termes de commerce et e-commerce tout en gardant le rand de 2e pôle dans l’industrie touristique.

11 domaines représentant les vocations futures de la Région

Au total, la Région Souss-Massa peut se spécialiser, selon le SRAT, dans 11 domaines qui représenteront ses vocations futures. Ces domaines engobent des vocations principales telles que l’agrobusiness en relation avec l’agriculture moderne et la pêche maritime, l’aquaculture. A cela, s’ajoutent l’industrie touristique, l’économie du savoir, la recherche scientifique & innovation, outre le commerce et l’e-commerce. Concernant les vocations secondaires, elles portent sur l’agriculture liée aux produits bio, aromatiques et médicinaux, en plus de la logistique, les énergies renouvelables ainsi que l’économie solidaire. À cela s’ajoutent l’immobilier, l’économie de la forêt, l’industrie pharmaceutique & cosmétique ainsi que cinématographique.

Yassine Saber / paru dans Les Inspirations ÉCO Suppléments