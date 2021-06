Revue de presse: les principaux titres de ce samedi

Voici les principaux titres développés par la presse nationale de samedi:

Le Matin

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) salue la décision du Maroc de régler la question des mineurs non accompagnés en Europe. L’OIM a salué, jeudi, la décision du Maroc de régler définitivement la question des mineurs non accompagnés en Europe. « Nous nous félicitons de la décision du Maroc de faciliter la réadmission des enfants marocains non accompagnés se trouvant en Europe » a affirmé le directeur général de l’OIM, António Vitorino, dans une déclaration sur Twitter. Vitorino a souligné qu’ »une procédure régulière doit être suivie », ajoutant que « l’intérêt supérieur des enfants est la priorité numéro un».

Le Président de la Chambre des Représentants libyenne, Aguila Salah, salue le rôle du Maroc sous la conduite du roi Mohammed VI pour trouver une solution à la crise libyenne. Aguila, a salué le rôle joué par le Maroc, sous la conduite du Souverain, dans le cadre des efforts déployés pour trouver une solution à la crise libyenne, qui ont abouti à la formation d’un gouvernement d’union nationale. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Président de la Chambre des Représentants, Habib El-Malki, à l’issue de leurs entretiens vendredi à Rabat, Aguila a exprimé sa gratitude et son estime au roi, à la Chambre des Représentants, au gouvernement et au peuple marocains pour leur soutien constant et sincère au peuple libyen dans l’épreuve qu’il a traversée et qui touche à sa fin.

Libération

NMD: Le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale. Le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale à même d’exploiter ses gisements de prospérité exceptionnels, a indiqué Ahmed Reda Chami, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD). « Pour exploiter pleinement ses gisements de prospérité exceptionnels et atteindre un nouveau palier de croissance, le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale », a souligné Chami lors d’une rencontre consacrée à la présentation, à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement.

Promotion de la R&D: la CGEM et MAScIR joignent leurs efforts. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research) ont signé une convention de partenariat pour la promotion de la recherche et développement (R&D) appliquée. Cette convention vise le renforcement de la collaboration des deux institutions pour rapprocher la recherche du tissu économique et industriel national.

Al Massae

Adoption d’un projet de loi relatif aux mesures spéciales liées à la commercialisation directe des fruits et légumes. Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi le projet de loi n°37.21 édictant des mesures spéciales relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes dans le cadre de l’agrégation agricole. Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ce projet de loi vise à édicter des mesures spéciales relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes dans le cadre de l’agrégation agricole, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le gouvernement alloue 36 milliards de centimes aux partis et aux syndicats. Le gouvernement a décidé d’accorder un soutien total de 360 millions de dirhams pour contribuer au financement des campagnes électorales des partis et syndicats participant aux prochaines élections législatives, communales et régionales. Sur proposition des ministres de l’Intérieur, de la Justice, des Finances et de la Réforme de l’Administration, le chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani, a pris la décision d’affecter 180 millions de dirhams au titre de la contribution de l’Etat au financement de campagnes électorales menées par les partis politiques qui participeront aux élections du 8 septembre 2021, dont 100 millions pour les élections communales et 80 millions pour les régionales.

Assahra Al Maghribia

Le Maroc dispose d’un réel potentiel autorisant une ambition forte. Le Maroc dispose d’un réel potentiel dans multiples domaines qui autorise une ambition forte d’ici 2035, l’horizon choisi pour les projections du Nouveau Modèle de Développement (NMD), a affirmé le président de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa. « Cette ambition forte et affirmée nous permet d’élargir le champ du possible et d’avoir un développement multidimensionnel, particulièrement au niveau économique », a indiqué Benmoussa, qui présentait, à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le rapport sur le NMD.

Énergies renouvelables: Le Maroc se positionne en leader (Middle East Policy Council). Au cours des dix dernières années, le Maroc s’est érigé en leader dans le domaines des énergies renouvelables, en se positionnant en tête des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), écrit le Middle East Policy Council. Le centre de réflexion basé à Washington rappelle que le Royaume est le premier pays de la région MENA sur l’indice « Green Future » du MIT Technology Review, qui classe 76 pays et territoires selon les progrès et l’engagement déployés sur la voie d’un avenir vert à travers la réduction des émissions de carbone, le développement d’une énergie propre et l’innovation dans les secteurs verts.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Enseignement primaire: un taux de scolarisation de près de 100% en 2019-2020 (rapport). Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint environ 100% durant la saison scolaire 2019-2020, a indiqué le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au niveau du cycle collégial, ce taux a atteint 94,2% (92,2% chez les filles) durant la même période, contre 91,8% au titre de la saison 2018-2019, a ajouté le ministère dans le volet « efficience du rendement du système éducatif » du rapport annuel sur les statistiques et les indicateurs du secteur pour la saison écoulée.

Sahara: Le Guatemala réitère son « appui ferme et indéfectible » à l’Initiative marocaine d’autonomie. Le Guatemala a réitéré son « appui ferme et indéfectible » à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc comme l’unique solution au différend régional autour du Sahara marocain, conformément aux résolutions des Nations-Unies et ce, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Cette position a été réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères de la République du Guatemala, Pedro Brolo Vila, lors de son entretien par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Rissalat Al Oumma

Les ministres poursuivent leurs missions jusqu’au dernier jour du mandat gouvernemental. Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a indiqué que le roi a donné Ses Hautes instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu’au dernier jour du mandat gouvernemental, mais sans la couverture par les médias publics des activités des membres du gouvernement. El Otmani a souligné lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que la participation à ces activités sera limitée aux cadres, responsables et aux parties directement concernés, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Gigalab lance la fabrication de tests Covid-19 « Made in Morocco ». Gigalab, une entreprise marocaine de biotechnologie fondée en 2007, a annoncé le lancement de la fabrication de tests Covid-19 « Made in Morocco ». L’entreprise a lancé une unité industrielle de production de tests Covid-19 permettant la fabrication d’un test PCR et deux tests rapides avec une capacité de production de 2.000.000 unités/mois pour chaque test, a indiqué le fondateur et président-directeur général de Gigalab, Karim Zaher lors d’un webinaire presse.

