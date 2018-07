Revivez l’éclipse observée dans le monde (VIDEO)

Le spectacle a duré plus d’une heure. Vendredi soir, la lune s’est teintée de rouge en se fondant dans l’ombre de la terre pour une éclipse totale d’environ 1 heure 40. Rappelons que c’est la plus longue éclipse totale de lune du 21ème siècle.

Et il aura fallu l’alignement du soleil, de la terre et de la lune, pour que cela soit possible, pour le plus grand plaisir des amoureux de ce phénomène au Maroc et dans le monde entier.

Avec des télescopes, des caméras ou des portables, les habitants d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Australie ont pu admirer ce phénomène et le partager sur les réseaux sociaux.

Un spectacle rare, visible au Maroc et dans plusieurs régions du monde, que certains ont donc décidé de capturer.