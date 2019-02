Revivez en images la visite du roi Felipe VI au Maroc

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne ont quitté, jeudi 15 février au soir, le Maroc au terme d’une visite officielle, à l’invitation du roi Mohammed VI.

Cette visite de deux jours, durant laquelle le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI ont eu des entretiens au Palais Royal à Rabat, a été notamment marquée par la signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines ainsi que par la tenue de la rencontre économique Maroc-Espagne.

Le roi Don Felipe VI et la reine Dona Letizia d’Espagne ont reçu lors de leur séjour dans le Royaume des écrivains marocains d’expression espagnole.

Les Souverains d’Espagne étaient accompagnés d’une importante délégation ministérielle, composée du ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Josep Borrell, du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, du ministre de l’Industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, ainsi que du ministre de la Culture et du Sport, José Guirao.

Revivez les moments forts de cette visite royale en images.

K.B.