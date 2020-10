Retraites: les pensionnaires de la CMR en colère

Les retraités pensionnaires de la Caisse marocaine des retraites (CMR) sont en colère. Et pour cause, la Caisse a retardé le virement de leur pension du mois d’octobre.

Aucune explication n’a été fournie aux retraités quant aux raisons de ce retard.

Devant le déficit de communication, il ne reste plus aux pensionnaires que les supputations et les interprétations. Ils savent certes qu’un contrôle est effectué chaque mois d’octobre mais les retraités pensent que la Caisse aurait dû communiquer autour de ce retard et en expliquer les raisons aux bénéficiaires.

Certains de ces retraités sont allés manifester leur mécontentement devant des agences bancaires où ils ont l’habitude de percevoir les pensions qui leur sont servies.

S.Z.