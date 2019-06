Retour sur l’inauguration du port Tanger Med II par Moulay El Hassan (VIDEO)

Vendredi, le prince héritier Moulay El Hassan a représenté, à la province de Fahs Anjra (région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), le roi Mohammed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II.

Ce nouveau port, qui comporte deux nouveaux terminaux à containers d’une capacité additionnelle de 6 millions de containers EVP, renforcera davantage la position du Complexe portuaire de Tanger Med en tant que Hub de référence, en Afrique, en Méditerranée et dans le monde, pour les flux logistiques et le commerce international, disposant dorénavant d’une capacité totale de plus de 9 millions de containers.

“Le lancement du terminal 4 du port Tanger Med II nous permettra de nous placer comme première plateforme en Méditerranée en terme de capacité au niveau de l’activité portuaire des conteneurs. Cette réalisation nous permettra dans les années à venir d’améliorer encore plus, si besoin est, la compétitivité du Maroc et permettra de consolider tous les investissements déjà réalisés dans le Royaume”, a affirmé le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), Fouad Brini, au micro de Le Site Info.

S.L.