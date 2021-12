Retour inquiétant de la poussière noire dans le ciel de Kénitra

Des conseillers communaux de l’Alliance de la fédération de gauche ont adressé une correspondance à Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, à propos du retour inquiétant du phénomène de la poussière noire dans le ciel de Kénitra.

Dans cette correspondance, dont Le Site info détient copie, il est dit que depuis un certain temps, le phénomène de la poussière noire émanant de la zone industrielle et, en particulier, de la centrale thermique, se propage au niveau de plusieurs quartiers de la ville.

Ce phénomène de la poussière noire, qui affecte la santé des citoyens habitant à proximité de la zone industrielle, perdure depuis des années et suscite une grande colère populaire, ajoute la correspondance. Et de poursuivre que malgré les mesures entreprises, la situation reste en l’état avec son lot de maladies graves telles que l’asthme, des maladies cardiovasculaires et des cancers.

La santé des Kénitréens étant grandement menacée, il est donc demandé aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaire pour une trouver une solution définitive à ce phénomène. Et ce, car ni les engagements internationaux du Maroc, ni la législation et les orientations nationales ne sauraient permettre de mettre les citoyens en danger, souligne fermement la correspondance.

Larbi Alaoui