Retour du service militaire obligatoire au Maroc

Le ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale a révélé que le service militaire obligatoire sera de nouveau instauré au Maroc et ce, à partir de l’année prochaine.

Lors de la discussion du Budget alloué à l’Administration de Défense nationale, dans le cadre du Projet de Loi de Finances ( PLF 2022), Abdellatif Loudiyi a affirmé que le prochain contingent comptera 20 000 appelés, répartis dans les quatre centres de formation qui avaient auparavant accueilli le contingent précédent.

De même que de nouvelles unités seront créées et réparties dans les provinces Sud du Royaume. Lesdites unités seront également réservées à la période de spécialisation dans divers autres métiers, susceptibles à l’intégration ultérieure au marché du travail.

Abdellatif Loudiyi a aussi précisé que le ministère de l’Intérieur s’apprête à entamer l’opération de recensement des appelés qui constitueront le contingent 37 et à procéder à leur répartition. Ceci, après à l’insigne accord du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, à l’horizon du recensement et de l’intégration des futurs appelés qui seront assujettis au service militaire obligatoire en 2022.

De surcroît, le ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, a souligné que les FAR ont veillé à instaurer un organigramme à même de garantir la réception des appelés dans les conditions les meilleures. Pour ce faire, de grands travaux sont en cours à cet effet et concernent la préparation des locaux et des équipements nécessaires.

