Retour des MRE: l’ONDA met en place un dispositif spécial

L’Office national des aéroports (ONDA) est fortement mobilisé pour assurer la commodité et la sécurité sanitaire des voyageurs, a affirmé, ce lundi, la directrice générale de l’Office, Habiba Laklalech.

« L’ONDA a mis en place un plan de relance qui a comme principal objectif de protéger l’ensemble des usagers et personnels des aéroports et d’assurer aux voyageurs un parcours sain et fluide », a assuré Laklalech lors d’une nouvelle édition des « Tourism Marketing Days » (TMD), « Sky-Restart », organisée en mode hybride par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Ce dispositif, a-t-elle dit, consiste en une coordination extrêmement étroite avec tous les partenaires au niveau des aéroports pour assurer un effectif suffisant au niveau de l’ensemble des points de contrôle (frontaliers, sanitaires, inspection/filtrage..) permettant d’appliquer la distanciation sociale et d’éviter les encombrements dans les différentes zones de contrôle.

Elle a de même mis l’accent sur le lancement par l’Office du « Airport Health Accreditation », un programme, initié par le Conseil international des aéroports (ACI), qui mesure la conformité des mesures sanitaires mises en place au niveau des aéroports par rapport aux recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Laklalech s’est réjouie, par ailleurs, de la décision des autorités marocaines d’autoriser les vols de et vers le Maroc, notant que la maîtrise de la pandémie et l’accélération de la compagne de vaccination au Royaume ont rendu cela possible.

De son côté, le président directeur général de la Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a invité l’ensemble des opérateurs du secteur à déployer les ressources nécessaires et mettre en place toutes les mesures de nature à donner un vrai confort aux voyageurs.

Addou a également a mis l’accent sur l’importance de l’expérience client, qui démarre aussi bien dans le digital (lorsqu’il réserve son billet d’avion) jusqu’à l’aéroport, soulignant l’impératif de développer des outils digitaux innovants de plus en plus efficaces permettant d’attirer encore plus de clients.

Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin.

M.A.