Retour des MRE: les Marocains du Royaume-Uni remercient le roi Mohammed VI

Des acteurs associatifs et membres de la communauté marocaine résidant au Royaume Uni ont salué, ce lundi, les Haute Instructions Royales visant à faciliter le retour des Marocains du monde à la mère patrie, mettant en avant la haute portée de ce noble geste royal sur les plans moral, financier et social.

Dans des déclarations à l’agence MAP, les Marocains du Royaume Uni ont été ainsi unanimes à exprimer leur reconnaissance à l’égard de cette initiative Royale, qui vient les conforter en pleine crise sanitaire et consolider les liens forts qu’ils veillent à entretenir avec leur pays d’origine.

A cet égard, le président du réseau des compétences marocaines au Royaume Uni, Noureddine Aboudihaj a souligné que « ce geste royal illustre l’attention continue que SM le Roi ne cesse de porter à toute la diaspora marocaine », soulignant que les Hautes Instructions Royales sont venues « apaiser les inquiétudes et disperser la confusion » créés chez de nombreux membres de la communauté depuis l’annonce de la réouverture des frontières marocaines.

“En donnant Ses Hautes Instructions aux différents acteurs concernés en vue de faciliter et d’accompagner les membres de la communauté marocaine, le Souverain a apporté beaucoup de joie et de réconfort chez les Marocains du Royaume Uni, désireux de rendre visite à leurs familles », a relevé Aboudihaj, notant que la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc a déjà réagi aux Instructions Royales en réduisant les tarifs des billets pour la saison estivale jusqu’au 30 septembre.

De son côté, la présidente du Centre Al-Hassaniya pour les femmes marocaines à Londres, Souad Talsi, a estimé que la décision royale « intervient au bon moment » au regard de l’impact de la pandémie sur le moral des marocains qui sont très attachés à la mère-patrie.

Selon Souad Talsi, « ce besoin de se ressourcer et de se réunir avec les proches a accentué le sentiment de solitude et d’isolement chez plusieurs personnes », pendant presque deux ans, notant que le geste royal est « venu réchauffer les cœurs des Marocains du monde » en leur permettant enfin de retrouver leurs familles.

Pour la vice-présidente du Centre marocain de protection sociale à Birmingham, l’initiative royale, qui constitue un nouveau gage de l’attention particulière portée par le Souverain à tous Ses sujets, notamment les Marocains du monde, vient résoudre les difficultés financières liées aux coûts exorbitants du voyage engendrés par la pandémie, mais aussi les problèmes sociaux chez certains immigrés pressés de rentrer au Maroc pour régler leurs affaires.

Elle a ainsi souligné que la diaspora de Birmingham a accueilli “avec soulagement” les Hautes Instructions Royales aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables.

Dans le même sillage, l’avocate et Fondatrice du Cabinet Sterling Stamp, Ihsane Elidrissi Elhassani, a indiqué que la communauté marocaine établie à Londres a accueilli avec “une immense joie » le geste noble du Roi Mohammed VI appelant les opérateurs aériens de s’en tenir à des prix modérés pendant cette saison estivale.

« SM le Roi a toujours entouré Ses sujets à l’étranger de Sa grande sollicitude et ces Hautes Instructions ne font que renforcer les liens qui nous unissent à notre pays », a-t-elle déclaré, notant que l’impact de cette pandémie a été « très dur financièrement et psychologiquement pour tout le monde et surtout pour les Marocains résidant à l’étranger ».

« Être loin de sa famille et de ses proches pendant deux ans n’est pas une chose facile. Mais, ce geste royal qui démontre les hautes qualités humaines de notre Souverain, est venu alléger le fardeau financier du voyage, qui était extrêmement lourd pour les familles dans les circonstances actuelles », a-t-elle déclaré.

Dans la même veine, Imane Bouzir, psychothérapeute et membre du Conseil britannique de psychanalyse, relève l’importance de ce geste royal qui va encourager davantage le retour au Maroc de plusieurs personnes qui étaient « désespérées” par les conditions de voyage actuelles.

A rappeler que dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont le Roi Mohammed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, et de l’Attention Royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie, le Souverain a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables.

De même, le Souverain a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

NZ