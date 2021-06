Retour des MRE: l’aéroport de Rabat-Salé reprend vie

Les différents locaux et installations de l’aéroport Rabat-Salé ont commencé à reprendre vie avec l’arrivée des premiers vols internationaux transportant des Marocains résidant à l’étranger.

Ces vols, qui ont commencé mardi, marquent officiellement la reprise de l’activité aérienne au niveau des aéroports nationaux, après plusieurs mois de fermeture, dans le cadre des mesures préventives visant la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Sur la zone arrivée, ce mercredi, l’ambiance chaleureuse dans laquelle se passaient les retrouvailles des MRE, fraichement arrivés à bord d’un vol en provenance de Paris, avec leurs proches qu’ils n’avaient plus rencontrés depuis le déclenchement de la pandémie.

Avec beaucoup d’émotion, les heureux passagers ont exprimé leur grande joie de retrouver la mère patrie après près de deux années d’absence, exprimant leurs remerciements et gratitude au roi Mohammed VI pour Ses Hautes Instructions visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger.

Les larmes aux yeux, Hajar, médecin urgentiste en région parisienne, a confié qu’elle n’était pas rentrée au Maroc depuis novembre 2019, saluant l’Initiative Royale, ainsi que le dispositif mis en place par les autorités de l’aéroport afin de garantir un passage fluide et sécurisé des voyageurs.

Afin de garantir un accueil de la diaspora dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de qualité de service, l’aéroport a déployé tous ses moyens humains et matériels, mettant en place tout un dispositif anti-Covid, qui comprend les tapis désinfectants, les distributeurs de gel hydroalcoolique et un système de signalisation à l’intention des passagers pour garantir le respect de la distanciation physique et maintenir les gestes barrières.

A cet égard, Mohamed Benhaddouch, directeur par intérim de l’aéroport Rabat-Salé, a relevé, dans une déclaration similaire, que « tous les acteurs concernés ont pour mission principale de garantir un accueil chaleureux et un passage agréable pour les ressortissants marocains établis à l’étranger ».

Souhaitant la bienvenue à toute la diaspora à l’occasion du lancement de l’opération « Marahab 2021 », il a fait savoir que les zones arrivée ont été équipées de cameras thermiques capables de détecter tout cas suspect d’infection, alors que les comptoirs ont été équipés de protections en plexiglas.

A rappeler que dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont le roi Mohammed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, et de l’Attention Royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie, le Souverain a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables.

De même, le Souverain a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

Les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du 15 juin, sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique au Maroc et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination dans le Royaume.

IK