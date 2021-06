Retour des MRE: des parlementaires saluent le geste royal

Des parlementaires ont hautement salué ce mardi l’initiative du roi Mohammed VI visant à faciliter le retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) à la mère patrie dans de meilleures conditions.

Lors d’une réunion de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants, consacrée à l’examen « des mesures prises pour réussir l’opération Marhaba 2021 », les parlementaires ont salué les Hautes instructions Royales ayant pour but de faciliter le retour de la diaspora marocaine au Royaume à des prix abordables et de renforcer la logistique des différents aéroports et ports pour accueillir le grand nombre des Marocains du monde dans de meilleures conditions.

Ce geste royal reflète l’intérêt constant que le Souverain accorde à la communauté marocaine établie à l’étranger et à la protection de ses droits, en particulier durant cette conjoncture difficile marquée par les répercussions du coronavirus, ont-t-ils estimé, ajoutant que cette initiative humaine permettra aux MRE de retrouver leurs frères et leurs familles dans le Royaume.

Les parlementaires ont, par ailleurs, appelé à simplifier les procédures administratives dans le domaine judiciaire, mettant en avant les mesures prises pour gérer les procès à distance au profit des membres de la communauté marocaine établie à l’étranger.

Ils ont, en sus, mis en exergue le rôle vital des Marocains du monde dans la relance de l’économie nationale, à travers leurs importants transferts de devises qui ont augmenté cette année.

AA.N