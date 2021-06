Retour des MRE: ce qu’il faut savoir sur la liaison maritime luso-marocaine

Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé le lancement d’une liaison maritime entre le Royaume et le Portugal à partir du prochain mois et ce, afin d’assurer la traversée de retour au pays des Marocains résidant à l’étranger.

Ainsi, lors de la dernière séance des questions orales à la Chambre des représentants, Abdelkader Amara a affirmé que le Royaume a multiplié les contacts en vue de l’ouverture d’une liaison maritime luso-marocaine. Laquelle liaison aura lieu du petit port de Portimao, ville située dans le région de l’Algarve, au sud du Portugal.

Le ministre a également assuré que le Maroc s’apprête à ouvrir d’autres liaisons maritimes et à affréter plusieurs navires afin d’assurer la traversée des MRE vers le port de Tanger. A noter que la ville de Portimao se trouve à une heure de route du pont international d’Ayamonte, sur l’autoroute d’Algarve. Celle-ci est payante mais le Portugal a décidé, la semaine dernière, de réduire de moitié le prix du péage. Ce qui permettra le transit de centaines de voitures de MRE, de retour au pays, et empruntant les routes portugaises

Par ailleurs, et toujours dans le même cadre de faciliter le retour des MRE au pays, Abdelkader Amara a rappelé que l’année précédente, au cœur même de la crise sanitaire, son Département avait octroyé son autorisation à une société marocaine d’assurer des lignes maritimes long courrier, vu la suspension des traversées à partir de ports espagnols, à cause de la pandémie de la covid-19.

Larbi Alaoui