Retour des Marocains d’Ukraine: les précisions du gouvernement

Le Maroc, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, est parmi les premiers pays à avoir adopté des mesures pratiques au profit de ses citoyens en Ukraine, a affirmé jeudi le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Intervenant à l’issue du Conseil du gouvernement, réuni en visioconférence, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a affirmé que Bourita a souligné que le Royaume figure parmi les rares pays à avoir mis en place des équipes de terrain aux frontières avec les pays limitrophes de la zone de tension, et ces équipes ont veillé à faciliter l’opération de transit des citoyens marocains et à programmer des vols spéciaux en un temps record.

Dans un exposé sur les efforts déployés en matière d’accompagnement des Marocains établis en Ukraine dans le contexte que connaît la région, Bourita a indiqué que le Maroc est parmi les pays qui compte une grande communauté d’étudiants en Ukraine, avec près de 8000 étudiants, précisant que c’est la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a pris une série de mesures proactives d’accompagnement.

Il a rappelé que l’ambassade du Royaume à Kiev a recommandé dans son premier communiqué en date du 12 février 2022 aux citoyens marocains établis en Ukraine de quitter ce pays pour leur sécurité, outre l’organisation de cinq (5) vols ayant permis le rapatriement de 3000 étudiants, outre la mise en place d’un centre d’appel ayant reçu plus de 6000 appels téléphoniques, assurant que ces mesures se sont poursuivies après l’éclatement des événements, avec la garantie de passages terrestres pour le transfert de 5000 citoyens marocains.

« Pour accompagner les citoyens sur le terrain et leur fournir aide et assistance, le ministère a opéré une mobilisation générale tant au niveau central qu’au niveau de l’ambassade du Maroc à Kiev et des ambassades du Royaume dans les pays limitrophes de l’Ukraine », a relevé le ministre, évoquant la présence personnelle sur le terrain des ambassadeurs du roi et de l’ensemble du personnel diplomatique et consulaire aux points d’accès frontaliers, le déploiement de missions consulaires fixes le long des frontières des quatre pays limitrophes de l’Ukraine, et l’assouplissement des procédures consulaires pour l’obtention des documents urgents de voyage au profit des citoyens marocains ne disposant pas de passeports.

S.L. (avec MAP)