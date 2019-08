Retour de fiançailles mortel à Fkih Ben Salah

La mort ne prévient pas. C’est en revenant d’une fête de fiançailles, qu’un groupe de personne a vécu un véritable drame vendredi soir.

De retour de la soirée à bord d’un pick-up, leur véhicule s’est renversé. Une femme de 60 ans est décédée, tandis que 12 autres personnes souffrent de blessures. L’accident a eu lieu aux environs de Fqih Ben Salah. Selon nos sources, c’est dans l’euphorie générale que l’accident aurait eu lieu juste après les fiançailles.

Les décès à bord de pick-up, sont malheureusement assez courants au Maroc. Il faut dire que ces véhicules, sont très souvent hors la loi et conduisent sans tenir compte du code de la route.

En avril dernier, à Taroudant, un pick up transportant des ouvrières agricoles s’est renversé entre Oulad Tayma et la commune de Koudya. Une femme est décédée et plusieurs autres ont été grièvement blessées. Le chauffeur du pick up, qui transportait 16 ouvrières, avait perdu le contrôle.

S.L.