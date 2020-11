Retour au confinement: ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

Tandis que les rumeurs circulent avec insistance sur un retour du confinement sanitaire général, les Marocains sont partagés entre pro-confinement comme moyen ultime pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus et opposants à ce dispositif qui coupent à des millions de citoyens leur moyen de subsistance.

Le Site info a tenu à recueillir l’opinion de certains citoyens. «Nous ne sommes pas contre le confinement sanitaire», a assuré l’un d’eux tandis qu’un autre renchérissait : «Le confinement c’est bon, mais il faut payer les gens parce qu’ils en souffrent».

«Le confinement n’est pas dans mon intérêt si on ne va pas m’assurer de quoi manger et de quoi me soigner», se plaint un citoyen appuyé par un autre passant qui clame : « ils ne doivent pas le rétablir». «En cas de retour du confinement, on doit nous verser 2.000 DH chacun et nous exonérer des factures d’eau et d’électricité».

Les Marocains étaient quasiment certains dimanche qu’une annonce de retour au confinement allait être faite après qu’un pseudo-communiqué qui circulait sur le net prétendait la tenue d’un Conseil du gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire national. Le chef du gouvernement a vite réagi dans la même journée pour démentir le contenu de ce document, affirmant qu’il est «faux, infondé et monté de toutes pièces».

S.Z.