Retour à GMT+1 au Maroc: préparez-vous à régler vos montres

Le Maroc retournera de nouveau à l’heure d’été (GMT+1). L’heure légale devra donc être avancée de 60 minutes le dimanche 9 juin 2019 à 2h00.

Rappelons qu’à l’occasion du mois de Ramadan, le Royaume est repassé à l’heure légale GMT dimanche 5 mai à 3h00. Cette mesure intervient en application de l’article 2 du décret n° 2.18.855 publié le 16 Safar 1440 (26 octobre 2018), relatif à l’heure légale, avait précisé le ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique dans un communiqué.

Maintenant, la question que se posent tous les Marocains est la suivante: le Maroc va-t-il conserver l’heure d’été définitivement ? Selon une source gouvernementale, deux études ont déjà été bouclées et la troisième est en cours. “La décision définitive sera bientôt prise. Elle sera d’ordre économique, de manière à nous rapprocher des horaires de nos partenaires en Europe et en Afrique. L’économie d’énergie impactera aussi le choix et, notons-le, plusieurs études ont prouvé que l’heure d’été permet de différencier entre les heures de pointe des ménages et celles des entreprises et réduit, par conséquent, le pic total de consommation”. En lisant entre les lignes, on comprend que l’heure d’été sera définitivement adoptée.

S.L.