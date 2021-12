Restrictions au Maroc: les prévisions du Comité scientifique

Dr Moulay Said Afif, membre du Comité technique et scientifique, a prévenu que le gouvernement se dirige sûrement vers le durcissement des mesures restrictives, en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19, dans le cas du relâchement des citoyens concernant les mesures préventives et sanitaires..

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a affirmé que la revue en hausse des cas confirmés de coronavirus, le nombre grandissant des patients en salles de réanimation et des soins intensifs et celui des décès augurent d’un retour probable au confinement et au contrôle des déplacements intervilles.

De même que notre interlocuteur a ajouté que le communiqué du ministère de la Santé et de Protection sociale, publié mardi 14 décembre, a insisté expressément sur le port obligatoire et correct des masques et sur l’utilisation des gels hydroalcooliques. Ces conseils réitérés du Département de Khalid Ait Taleb sont un signe d’un prochain renforcement des mesures restrictives, a précisé le membre du Comité technique et scientifique.

