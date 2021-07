Restrictions au Maroc: les autorités renforcent les contrôles

Les autorités compétentes ont décidé d’augmenter et de renforcer le nombre de barrages sécuritaires aux accès des villes du Royaume, a appris Le Site info de source concordante. Ceci, dans le cadre des nouvelles mesures restrictives, décrétées par l’Exécutif, lundi 19 juillet courant, et qui seront mises en vigueur à partir de minuit de ce vendredi.

Les services sécuritaires ont aussi reçu l’ordre de renforcer le contrôle des déplacements intervilles et aussi d’effectuer des rondes nocturnes dans les avenues et rues des villes marocaines, afin de veiller au respect du couvre-feu de la part des cafetiers et des restaurateurs, a ajouté la même source.

Et de souligner également que lesdits services sécuritaires seront intraitables à l’encontre de potentiels contrevenants, faisant fi du couvre-feu nocturne, qui risquent gros comme sanctions pénales et/ou amendes, pour leur non-respect aux restrictions décrétées par le gouvernement El Othmani. Lesquelles mesures, pour rappel, ont pour objectif sanitaire d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

L.A.