Restrictions anti-Covid: les citoyens craignent une hausse des prix des transports (VIDEO)

Parmi les nouvelles restrictions qui vont entrer en vigueur, à partir de 23 heures de ce vendredi 23 juillet, décrétées parles autorités compétentes, il y en a une qui concerne la capacité d’accueil dans les moyens de transport public au Maroc.

Ainsi, il est prévu la réduction de 50% de la capacité d’accueil des passagers, selon le communique de l’Exécutif, dans le cadre du durcissement desdites mesures restrictives, en vue d’endiguer la propagation du virus et des ses nouveaux variants, ainsi que du nombre croissant des cas confirmés, des cas critiques ou gravissimes et du nombre des décès enregistré dans certaines régions du Royaume.

Les grands taxis de la capitale économique sont concernés par cette ancienne-nouvelle décision. Et un membre du Syndicat national des professionnels des taxis de Casablanca a déclaré à Le Site info que « l’augmentation des tarifs va sûrement être décidée, de façon anarchique et non organisée. Et de ce fait , d’aucuns ont déjà décidé, de leur propre initiative, d’augmenter le tarif de la course d’un dirham, voire de deux ».

Larbi Alaoui