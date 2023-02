Restaurants au Maroc: vers l’augmentation des prix ?

Après la revue à la hausse exorbitante des prix des viandes rouges et blanches, ainsi que celle des fruits et légumes, les citoyens se posent la question si les restaurateurs, à leur tour, ne vont pas également augmenter les prix de leurs prestations.

A ce sujet, le président de l’Association nationale des propriétaires des cafés et restaurants du Maroc a affirmé que les concernés, pour l’heure, n’ont pris aucune décision dans ce sens et ce, malgré l’augmentation des prix des viandes, rouges et blanches, et des fruits et légumes.

Et dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a assuré que les augmentations précitées ont eu, certes, des répercussions sur les professionnels du secteur de la restauration, mais que ces derniers sont dans l’expectative en attendant de ce qu’augureront les prochains jours.

Notre interlocuteur a également tenu à préciser que les restaurateurs ne comptent pas augmenter les prix de leurs menus, jusqu’à présent, car ils croient ferme que la situation actuelle est provisoire, dans l’attente de l’intervention de l’Exécutif.

De même qu’El Harrak a ajouté que le facteur de la concurrence est très important au sein du secteur, d’où l’impossibilité de revoir à la hausse les prix actuels des divers sandwichs et autres repas servis dans les restaurants.

Larbi Alaoui